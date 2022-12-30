Berna Laçin'den 'argo' tabirli hayat pahalılığı paylaşımı

Asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarıldığının açıklamasının ardından, zam haberleri de yağmur gibi yağmaya başladı. Özellikle sosyal medyada yeni yapılan zamlarla ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından hayat pahalılığına dair bir paylaşımda bulundu.

Yapılan zamların abartılı olduğunu ve bunların istismar haline geldiğini söyleyen Berna Laçin yaşananlara tepki göstermekten geri durmadı. Yaşanan artışları argo bir tabirle 'bulan öpme derdinde' sözleriyle tanımlamayı tercih eden Laçin, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Hayat pahalılığı bir yandan istismar halini aldı. Bulan öpme derdinde. Hindiye mahalle kasabı kilo 200 diyor, Migros’ta bilinen marka 90 lira... Fiyat denetimi için bir şeyler yapılmalı. Elbette bazı özel kalite şeyler pahalı olabilir ama aynı ürünlerin olması bildiğiniz öpme"