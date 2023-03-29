﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarında su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.



Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.



Bugün biraz da şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, "Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor.

Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu.

Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.