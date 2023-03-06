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İskenderun'un sahil kesimi sular altında.Sosyal medyada yeni paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden en çok etkilenen bölgelerden biri olan İskenderun'un sahil kesimi, depremden bir süre sonra sular altında kaldı. Depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra sosyal medyada yine benzer görüntüler paylaşıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 01:48
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Yaşanan depremin üzerinden bir ay geçti. İskenderun sahilinden yeni bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı

İskenderun'un sahil kesimi sular altında.Sosyal medyada yeni paylaşıldı
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Depremden kısa bir süre sonra Hatay'ın güneyindeki ilçenin sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri risk nedeniyle boşaltıldı.

Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.

Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de suların ilerlemesi nedeniyle boşaltıldı. İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde; "sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı" bölge halkını uyardı.

SOSYAL MEDYADA SU BASKINI PAYLAŞIMI

Depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra Hatay Medeniyeti adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda İskenderun sahilinin sular altında kaldığına dair görüntüler paylaşıldı. Videoya yapılan yorumlarda vatandaşın endişeleri dikkat çekti.

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