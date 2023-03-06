İskenderun'un sahil kesimi sular altında.Sosyal medyada yeni paylaşıldı

Depremden kısa bir süre sonra Hatay'ın güneyindeki ilçenin sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri risk nedeniyle boşaltıldı.

Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.

Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de suların ilerlemesi nedeniyle boşaltıldı. İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde; "sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı" bölge halkını uyardı.

SOSYAL MEDYADA SU BASKINI PAYLAŞIMI

Depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra Hatay Medeniyeti adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda İskenderun sahilinin sular altında kaldığına dair görüntüler paylaşıldı. Videoya yapılan yorumlarda vatandaşın endişeleri dikkat çekti.