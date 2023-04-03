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TÜİK'e göre bu ürünlerin fiyatı düşmüş. Yalandan kim ölmüş

TÜİK’e göre martta sebze, kadın giyim, erkek giyim, katı ve sıvı yağlar, taze süt, margarin, katı yakıtlar, kadın ayakkabısı, şeker ve kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyatları düştü. Haberi okuyanlar, “TÜİK çalışanları bu ürünleri nereden alıyor. Adresi bize de versinler.” dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:51
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TÜİK’e göre bu ürünlere zam değil indirim gelmiş

TÜİK'e göre bu ürünlerin fiyatı düşmüş. Yalandan kim ölmüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı:

Dana eti: 19,90

Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri: 15,16

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: 11,16

Paket turlar: 10,88

Orta öğretim: 9,40dana

Yemek odası ve oturma odası mobilyaları: 6,66

Kahve: 6,19

Kümes hayvanları eti: 5,89

İlaçlar: 5,38

Makarna çeşitleri: 4,96

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -6,25

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): -5,01

Kadın giyim: -3,79

Erkek giyim: -2,15

Diğer katı ve sıvı yağlar: -1,91

Taze süt: -1,29

Margarin: -1,19

Katı yakıtlar: -0,96

Kadın ayakkabısı: -0,89

Şeker: -0,42

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