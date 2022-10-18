Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Mayıs ayında 'şampiyon' unvanını alacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen ve Süper Lig'de de art arda alınan galibiyetler ve oynanan futbolla müthiş bir hava yakalayan Fenerbahçe 'de Başkanvekili Erol Bilecik önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Bilecik takımın son durumundan son derece memnun olduklarını kaydetti.

''BAZI KULÜPLER SAHA DIŞINDA USTALAŞMIŞ''

İyi yolda olduklarını dile getiren Bilecik, "Fenerbahçe bu yıl maratonuna fevkalade iyi başlamıştır ve bu bütün camiamıza büyük keyif vermektedir. Bunun devam etmesini diliyorum ve rakamlar da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor ancak henüz ligin başındayız. Son derece iyi giden bir yapımız olmasına rağmen üzülerek söylüyorum ki; Türkiye'de futbol saha dışında oynanmaya devam ediyor.

Bazı kulüpler de bu konuda ustalaşmış durumda. Futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanlardan bunu görebiliyoruz. Bugün en çok gol pozisyonu yaratan, pozisyona giren, en çok gol atan takım Fenerbahçe. Rakamlar gerçekleri ifade eder. Bir takımın bütün sezonda attığı golü biz 3 maçta atıyoruz. Bu durumda bir farkın oluşmaması mümkün mü?" dedi.

''TARAFTARIMIZ HER MAÇ STADI DOLDURSUN''

Jorge Jesus ve taraftardan da övgüyle bahseden Sarı-Lacivertliler'in başkanvekili, "Camiamızı çok mutlu eden bir hocamız ve takımımız var. Bizi saha dışına çekmek isteyen bütün kurumlarla mücadelemizi seve seve vereceğiz. Hak ettiğimiz başarılara göz dikenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bütün yapılarımızla bir yumruk olmuş durumdayız. Taraftarların hakkını ödeyemeyiz. Bu her daim böyledir. Fenerbahçe camiasındaki doğruların başında her zaman taraftar gelir. Yolumuz daha uzun, bu yolculukta rehavete kapılmamalıyız. Şu ana kadar aynen devam ettikleri gibi stadımızı doldurmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

''TARAFTARIMIZIN ALTAY'A DESTEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Kadıköy'de 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük karşısındaki performansıyla tepki gören Altay Bayındır'a da sahip çıkan Erol Bilecik, "Geçtiğimiz sezonlarda hayretle izlediğimiz anlar oldu. Bu işin inişli çıkışlı dönemleri var. İyi günde de kötü günde de daha fazla birlikte olmalıyız ve geçmişten ders almalıyız. Herkesin hayranlıkla izlediği bir Fenerbahçe var. Sevgili kaptanımız Altay'ı eleştirmelerini hiç doğru bulmuyoruz. Altay'a sahip çıkmanın tam zamanı. Başakşehir maçında da taraftarlarımızın Altay'a destek olacağını düşünüyoruz.

Takıma fazlasıyla sahip çıkmalıyız. Sosyal medyada malum camialarla ile yaşanan diyaloglarda taraftarlarımızın haksızlığa karşı çıkacağını düşünüyoruz. Tribünlerimizden kaynaklanan cezaların kulübümüze zarar verdiğini iletmem gerek. Bu uzun bir yarış ve kimsenin bize şimdiden bir unvan vermesine gerek yok. Mayıs ayında hakkımızla o unvanı zaten alacağız. Her hafta işimize odaklanıyoruz" diye konuştu.

''İNAN KIRAÇ'IN AÇIKLAMALARI BİZİ ÜZDÜ''

Erol Bilecik, Galatasaray 'ın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın, 'Ali Koç'un önünü açtılar. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak' sözlerine de, "İnan Kıraç'ın açıklamaları bizi çok üzdü. Bunu bir mantığa oturtamıyoruz. Gerçekle alakası olmayan ve mantık sınırlarını zorlayan bir açıklama. Bunun ne anlama geldiğini İnan Kıraç'a sormak gerekir" yanıtını verdi.