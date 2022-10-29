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Ali Koç tepki gösterdi: Olacak iş değil, hayretler içindeyim

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi oynanan Rennes maçında Altay Bayındır'a gösterilen tepki hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:04
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Olacak iş değil hayretler içindeyim

Ali Koç tepki gösterdi: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, voleybolda dünyanın en önemli takımlarından biri kabul edilen VakıfBank'ı yenerek 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kupa seremonisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, sarı-lacivertli camianın her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, "Dünyanın en iyi 1-2 takımından birini yendik, çok mutluyuz. Bu zaferin, bu kupanın 29 Ekim'de gelmesi, 99. yılın son gününde gelmesi belki de önümüzdeki günlerin, ayların habercisidir. İnşallah biz de camiamızı 100. yılda mutlu ederiz." diye konuştu.

Fenerbahçe Opet'in geçen yıl VakıfBank karşısında kaybettiği şampiyonluğun hiçbir mazeretinin olamayacağını aktaran Koç, "Setlerde 2-0 öndeydik, 18-14 öndeyken şampiyonluğu verdik. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı. Bu sene farklı. Lideriz ama önemli olan sezon sonunda lider olmak." dedi.

''OLACAK İŞ DEĞİL, HAYRETLER İÇİNDEYİM''

Koç, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriden gelerek 3-3 berabere kaldıkları Rennes maçıyla ilgili soruya, "Biz burada bitirmek istiyorduk. Şampiyonlar Ligi'nden çok kuvvetli takımlar geliyor. Ama 3-0'dan 3-3'e getirmek, 3 puan almak gibi bir etki yaptı. İnancımız daha da arttı." yanıtını verdi.

Taraftarların bazı futbolculara gösterdiği tepkiye değinen Koç, "Taraftarlara da bir sözüm var. Bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Geçen seneyle siyahla beyaz gibi farklıyken, hayretler içindeyim. Çok üzüldüm ama hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlarımız silkelenmeli. Alay ettiler resmen. İnanıyorum ki hocamızın söylediklerinden sonra otokontrol olur. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, 'Ben hayatımda böyle bir şey görmedim.' dedi. İnşallah bir daha olmaz." ifadelerini kullandı.

LAZAVERA: BU KUPAYI KAZANMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Sarı-lacivertli takımın Rus pasör çaprazı Anna Lazareva, taraftarlara teşekkür ederek, "Bize çok büyük destek verdiler. Sezona başlarken bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Smaçör Ana Cristina de Souza, takıma, teknik ekibe ve taraftara teşekkür ederek, "Bugün harika bir atmosfer vardı. Burada olduğum için, şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Umarım bu daha başlangıçtır." şeklinde görüş belirtti.

Brezilyalı sporcu, takımda çok yetenekli oyuncular bulunduğunu kaydederek, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel şeyler yapabileceklerini dile getirdi.

Smaçör Meliha Diken ise şampiyonlukla ilgili açıklamasında, "Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Geçen sene kıl payı 3 kez kaçırdık diyebilirim. Çok yakın maçlar oynadık ama bir türlü kupaya ulaşamadık. Çok bekledik. Sezona bu şekilde başladığımız için mutluyuz. Umarım devamı da gelir. Her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'e kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündüğ ile Ali Koç birlikte verirken, maçın en değerli oyuncusu Arina Fedorovtseva seçildi.

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