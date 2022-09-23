﻿ Meksika'da deprem sonrası yeni doğa felaketi

Hortumun Guamuchil şehri meydanını vurduğu belirtilirken, hortum sırasında meydanda fuar olması çok sayıda kişinin olaydan etkilenmesine neden oldu. Bazı vatandaşların hortumdan korunmak için ağaçlara sarıldığı görüldü.

BİR YARALI VAR

Yetkililer Guamuchil şehrinde 120 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte etkili olan ve 20 dakika süren hortum sonucu 14 ağacın devrildiğini, 4 evin çatısının uçtuğunu ve çok sayıda reklam panosunun yıkıldığını bildirdi. Olayda bir kadın ise kafasına iş yeri kepenklerinin düşmesi sonucu yaralandı.

VATANDAŞLARA DESTEK AMAÇLI PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Guamuchil şehri Sivil Koruma Enstitüsü olaydan etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çok sayıda personelin görevlendirildiğini açıkladı. (İHA)