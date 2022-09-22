Bu depremin İstanbul’da olduğunu düşünün

Bilim adamları yaptıkları açıklamalarda deprem gerçeğini sürekli hatırlatıyor olsa da dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen büyük depremler insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Son olarak Meksika'da ardı ardına yaşanan depremler bir kez daha doğanın şiddetli yüzünü ortaya koydu.

Sosyal medya üzerinden yaşanan depreme dair görüntüler paylaşılırken insanların yıkılma tehlikesi taşıyan binalardan kaçarken yaşadıkları endişe yüzlerinden net bir şekilde okunuyor. Çok sayıda binanın depremden dolayı ağır hasar gördüğü Meksika yaşanan kabusu en az hasarla atlatmayı bildi.

Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olan deprem, ülkenin daha önce iki büyük depremle sarsıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 19 Eylül’ün yıldönümünde meydana geldi. Ülkede 19 Eylül, yıllar önce yaşanan depremlerde hayatını kaybedenleri anma günü. Sarsıntılar yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İSTANBUL DEPREMİ AKILLARA GELDİ

Deprem görüntülerini Türkiye'den izleyenler ise beklenen İstanbul depremini hatırlayarak birbirlerine "Dün Meksika'da olan 7,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da olsa ne olur acaba?" sorusunu yöneltti.