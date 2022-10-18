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'Tayfun' 561 kilometreden tam isabet sağladı. Roketsan geliştirdi.

Yunanistan'ı korkutan füze. Rize'de ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze ''Tayfun'' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta ''Tayfun'', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:50
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Roketsan geliştirdi. 'Tayfun' 561 kilometreden tam isabet sağladı

'Tayfun' 561 kilometreden tam isabet sağladı. Roketsan geliştirdi.
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Yunanistan'ı korkutan füzeden tam isabet. Yerli füze ''Tayfun''dan tam isabet! 561 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu

Rize'de ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze ''Tayfun'' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta ''Tayfun'', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu. (DHA)

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