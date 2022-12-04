Nusret, Brezilya milli takımını ağırladı... Efsane futbolcu Ronaldo'ya et yedirdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.
Son 16 takım arasına adını yazdıran Brezilya'ya liderliği garantilemek için galibiyet ya da beraberlik gerekiyor. Brezilya kaybeder, 3 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre kazanırsa, lideri averaj belirleyecek.
Brezilya Milli takımından bazı oyuncularla birlikte efsane oyuncu Ronaldo Nazario Katar'da bulunan Nusret'in restoranına yemek yemeye gitti.
Nusret o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.