﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı

Haziran ayında bir Moskova mahkemesi, mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmasının ardından Meta'nın temyiz başvurusunu reddetmişti.
Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) bugün, Meta'nın "terörist ve aşırılık yanlıları" listesine eklediğini açıkladı.
FİRMANIN AVUKATI AKSİNİ SAVUNMUŞTU
Meta'nın avukatı daha önce, şirketin aşılık yanlısı eylemlerde bulunmadığını savunmuştu.
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