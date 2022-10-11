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WhatsApp Rekabet Kurumu'na savunma yaptı

Meta ile WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında, bugün Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yaptı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:41
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WhatsApp bugün Rekabet Kurumu'na savunma yaptı

WhatsApp Rekabet Kurumu'na savunma yaptı
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Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı açıklandı.

Bu bağlamda WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, bugün saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinledi. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması beklendiği duyuruldu.



Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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