23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı Büyükekşi'nin Milli Takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın'la görüştüğü ortaya çıktı

TFF Başkanı Büyükekşi'nin Milli Takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın'la görüştüğü ortaya çıktı

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un koltuğu sallanmaya devam ederken flaş bir iddia gündeme düştü.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:32
Takip Et

Sergen Yalçın ile görüşen TFF Başkanı Büyükekşi, “Kimseyle anlaşma, beni bekle. Kuntz’u yollayıp seni A Milli Takım’a getireceğim” dedi

TFF Başkanı Büyükekşi'nin Milli Takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın'la görüştüğü ortaya çıktı
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, göreve geldikten sonra A Milli Takım Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüştüğü ortaya çıktı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Sergen Yalçın ile görüşen Büyükekşi, “Kimseyle anlaşma, beni bekle. Kuntz’u yollayıp seni A Milli Takım’a getireceğim” dedi.

Sergen Yalçın da bu sebeple Süper Lig kulüplerinden gelen tüm teklifleri geri çevirerek ekibiyle beraber Milli Takım'ı beklemeye başladı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C grubundaki maçlarını tamamlamasının ardından Dünya Kupası arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Sergen Yalçın'ın getirilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın son olarak Beşiktaş teknik direktörlüğü yapmış ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kötü giden sonuçlar nedeniyle de 2021 Aralık tarihinde istifa etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Beşiktaşlı Erol
23.09.2022 11:19
Sergen’i rahat bırakırlarsa başarılı olur 👍  
 
Şermenler
23.09.2022 10:59
King,s siz ne güne duruyorsunuz onlarla ilgilenirsiniz..  
 
King,s
23.09.2022 10:49
Yapmayın etmeyin beyler, TJK kulübünün bünyesindeki atlar taylar öksüz kalmasın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
3
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
4
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.