TFF Başkanı Büyükekşi'nin Milli Takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın'la görüştüğü ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, göreve geldikten sonra A Milli Takım Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüştüğü ortaya çıktı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Sergen Yalçın ile görüşen Büyükekşi, “Kimseyle anlaşma, beni bekle. Kuntz’u yollayıp seni A Milli Takım’a getireceğim” dedi.

Sergen Yalçın da bu sebeple Süper Lig kulüplerinden gelen tüm teklifleri geri çevirerek ekibiyle beraber Milli Takım'ı beklemeye başladı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C grubundaki maçlarını tamamlamasının ardından Dünya Kupası arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Sergen Yalçın'ın getirilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın son olarak Beşiktaş teknik direktörlüğü yapmış ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kötü giden sonuçlar nedeniyle de 2021 Aralık tarihinde istifa etmişti.