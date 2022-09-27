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Sergen Yalçın Acun'un takımı Hull City'e gidiyor mu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, A Milli Takım ve Hull City söylentilerine ilişkin olarak konuştu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 18:53
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen'in adı Hull City ile anılırken flaş açıklama yardımcısından geldi

Sergen Yalçın Acun'un takımı Hull City'e gidiyor mu
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Bu hafta ligde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine de değinen Şahin, kendi evinde oynayacak olmasından ötürü siyah beyazlıları avantajlı gördüğünü söyledi.

Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, Sergen Yalçın'la ilgili A Milli Takım ve Hull söylentilerine cevap verdi.

Radyospor'a konuşan Murat Şahin, hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında da görüş bildirdi.

Bazı kulüplerden teklif aldıklarını dile getiren Murat Şahin, "Bize gelen teklifler var, beklentilerimiz de var, bekleyip göreceğiz. Sergen Yalçın'la devam ediyoruz, bireysel olarak antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren yardımcı antrenör, "İki takım da derbiye en iyi şekilde hazırlandı. Psikolojisi daha iyi olan takımın kazanacağı bir maç olacak. Derbileri herkes kazanmak ister ama kaybetmek de istemez. Türkiye'de derbilerde kazanmaktan çok kaybetmemek daha önemli gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Derbi hakkında sözlerine devam eden Şahin, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde diğer derbilere göre daha göze hoş gelen bir futbol oynandığını düşünüyorum. Bunu hem antrenörlük dönemimde hem de oyunculuk dönemimde fark ettim. Beşiktaş ev sahibi olduğu her maçta yüzde 51 olarak kazanma yüzdesinde öndedir." açıklamasını yaptı.

SERGEN YALÇIN HULL CITY'E Mİ GİDECEK?

Sergen Yalçın'ın Hull City ya da A Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Murat Şahin, "Hull City sorusunu pas geçiyorum (Gülerek). Hedeflerimiz var. Herkes A Milli Takım'ın başına geçmek ister, büyük Avrupa takımlarının başına geçmek ister, 4 büyüklerin başına geçmek ister. Ama bunlar sizin planlamanıza göre olmuyor. Onların size ihtiyaç duyup duymadığı önemli. Bu arz-talep işidir. Bu konuda planlama yapmak çok zor." dedi.

 

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