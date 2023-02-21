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Sindirim sisteminin dostu Hindiba bitkisi bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Sindirim sisteminin dostu olarak bilinen Hindiba kökü çayı bağırsakları çalıştırmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:24
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Sindirim sisteminin dostu Hindiba bitkisi bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Sindirim sisteminin dostu Hindiba bitkisi bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Hindiba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HİNDİBABA NEDİR?

Hindiba, papatyagiller familyasından, sebze olarak yararlanılan bir yıllık bitki türü. Mısır ve Endonezya kökenli olduğu sanılan bitkinin, 16. yüzyıldan bu yana Avrupa'da tarımı yapılmaktadır. Yüksekliği 50–100 cm arasında değişir; parçalı yaprakları ve açık mavi renkli çiçekleri vardır.

HİNDİBA KÖKÜ ÇAYI 

Sinameki çayını ağır bulacaklar için sindiriminizi düzene sokacak bir çay da hindiba kökü çayıdır. Bir bardak tüketildiğinde bile etkisini hissettirebilecek hindiba kökü çayı, uzun süreli kullanımlarda zararlı bir çaya dönüşebilmektedir. Bu çay sayesinde tuvalet aralıklarınız sıklaşacaktır.

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