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Merkez Bankası talimat verdi. Ücret alınmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası deprem bağış hesaplarıyla ilgili duyuru yayınladı. O duyuruya göre deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinde EFT ücreti alınmayacak.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:50
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Ücret alınmayacak. Merkez Bankası talimat verdi.

Merkez Bankası talimat verdi. Ücret alınmayacak
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TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."

Açıklama Merkez Bankası'ndan yapıldı. Buna göre, Merkez Bankası, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının oluşturduğu deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalara talimat gönderdi.

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların desteklenmesine yönelik de bir karar aldı. Buna göre, deprem bölgelerindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı getirildi. Ayrıca, 6 Şubat öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı reeskont kredilerine de, 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.

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8.02.2023 10:31
6 şubat tarihinde afad.a mobil bankacılık üzerinden yaptığım 1700 tl.lik eft için 7,65 tl eft ücreti ve 0,38 tl bsmv eft ücreti alındı  
 
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