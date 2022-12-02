Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.

7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka bir aracın sosyal medyada yayılan görüntüleri şaşkına çevirdi.

Satın aldığı aracı ekspertize götüren şahıs, yapılan incelemede söz konusu aracın 3 arabanın birleşimi ile yapıldığını öğrendi. Aracın sıfırının fiyatı 9.3 milyon liranın üzerinde

Sahibi 7 milyonluk Audi marka aracını expertiz için götürünce büyük sahtekarlık ortaya çıktı. 3 arabanın birleşmesiyle oluşturan lüks araç hayretler içinde bıraktı.

3 aracı birleştirerek tek araç yapan ustanın kaybolan çorabı bile araç parçalarının içinden çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda ekspertiz şunları söyledi;

"Aracımız A8 Long. Ustamız 3 arabadan bir araba yapmış. Ustam Allah razı olsun, kaybolan çorabını da bulduk, için rahat olsun çorabın emin ellerde.

Bu arabanın Bartın'da ekspertiz raporu hazırlanmış ve 'değişeni yok' diye bize geldi. Sadece boyanan ve söküp takılan parçaları yazılmış ekspertiz raporuna.

Servis değerinde söküp inceledik. Aracımız A8 Long, üç arabayı birleştirip bir araba yapmışlar. Birincisi ön kupayı keserek başka bir aracın ön kupasıyla değiştirmişler. Birleştirilen yerlerde renk dahi farklı...

Aracın arka kupa kısmını da başka bir araçtan almışlar ve kaynakla birleştirmişler. Yani üç arabayı birleştirip tek araba yapmışlar."