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Hande Sarıoğlu’nun doğalgaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanında açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de doğal gaz yorumuyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:38
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Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum. Hande Sarıoğlu’nun doğalgaz yorumu olay oldu.

Hande Sarıoğlu’nun doğalgaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum
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Evinde neden doğal gaz yakmadığını anlatan Hande Sarıoğlu, "Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Odatv'nin haberine göre Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem aldığını söyleyen spiker, yorumuyla izleyicileri güldürdü. Doğal gaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" dedi. 

Sarıoğlu, sözlerinin devamında da Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını söyledi.

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Sedat
3.12.2022 17:15
İki üç sene daha görsellik yaparsın sonrada tedavülden kalkarsın.  
 
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