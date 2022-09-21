Tevfik Yamantürk'ten birlik mesajı. Yeniden Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Tevfik Yamantürk'e mazbatası verildi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçimini kazanarak yeniden Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı olan Tevfik Yamantürk, mazbatasını aldı.

Gerçekleştirilen törende Tevfik Yamantürk, mazbatayı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den aldı.

Yamantürk yaptığı konuşmada birlik mesajı verirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yamantürk'ün Divan Kurulu Başkanlığı'nın hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Nur Çebi: "Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Beşiktaş çok kalabalık bir camia. Fikir ayrılıkları olsa da herkes koltuktakilere saygı gösterilmelidir. Amacımız Beşiktaş’ı en iyi şekilde yönetmek. Bunun yolu birlik ve beraberlikten geçiyor."

İşte mazbata töreninden kareler;