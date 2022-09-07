Ahmet Nur Çebi'den zehir zemberek sözler. ''Nasıl konuşacağını öğrenecek'' ''Cübbeyi herkesin giymemesi lazım''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park’ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Çebi, hentbol takımı, kadın voleybol takımı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının lansmanında gündeme dair ifadeler kullandı.

''HER ŞEY PLANLI VE PROGRAMLIYDI''

“Ankaragücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Her şey planlı ve programlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Ankaragücü hocasının kendisi gibi sporcu olan bir kardeşini, yaşça ufak olan kardeşini hedef göstermesi de işin ilginç tarafıydı. Hocaların akıllarını başlarına toplaması lazım.”

''JOSEF'İN KARTI DÜZMECE''

Josef de Souza’ya gösterilen kırmızı kartın komik bir karar olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, “Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR’dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz; genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmak kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bu tür olaylara vesile olmayacağız” diye konuştu.

''CÜBBEYİ HERKESİN GİYMEMESİ LAZIM''

Sahaya giren taraftarın adli makamlarca serbest bırakılması hakkında da konuşan Çebi, “Üzüldüğüm taraf şu; maalesef kanunlarımızın yetersizliği söz konusu. Sahaya girip tüm sporseverleri huzursuz yapan genç bir arkadaş, ertesi gün mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor ve bu bırakılma olayı, camiadan kendini bilmezler tarafından fotoğraflanıyor. İşin en ilginç tarafı sol tarafta avukat cübbesi giymiş arkadaşlar var. Cübbeyi herkesin giymemesi lazım. Görevini yapar ama bu pozu veremez. Kimse nerede durması gerektiğini ve haddini bilmiyor. Ankaragücü Başkanı’na nazik davranışı ve Beşiktaş’tan özür dilediği için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

''ÖMER ERDOĞAN AKLINI BAŞINA ALSIN''

''Ankaragücü hocasının, kendisi gibi bir sporcu olan kardeşini (Oğuzhan) hedef göstermesi yakışıksız bir durumdur. Profesyonelce sahaya çıkan, oyuncusunu oynatmakla görevli olan hoca, Beşiktaşlı bir futbolcunun söylemlerini ortaya atıyor. Oyuncuyu hedef gösteriyor. Hocaların aklını başına alması lazım. Bu çocuklar yarın onların da öğrencisi olabilir.''

''ERDEN TİMUR NASIL KONUŞACAĞINI ÖĞRENECEK''

Galatasaray -Gaziantep FK mücadelesinin ardından, “Bağırmak kolay. TFF’ye baskın ziyaret yapmıyoruz” açıklamasında bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Erden Timur’un ifadelerinin sorulması üzerine de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Erden beyin beni kastettiğini düşünmüyorum. Erden bey iyi çocuktur. 10 kişiyle maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF’de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin” diyerek sözlerini tamamladı.