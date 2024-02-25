1-0 geriye düştüler. Yılmadılar. 5-1 kazandılar

Kaynak: Haber Merkezi
1-0 geriye düştüler. Yılmadılar. 5-1 kazandılar
Edirnespor, sahasında İnegöl Kafkasspor’u 5-1 yendi ve play off hedefine yaklaştı. Kafkasspor'un otobüslerinin taşlandığı maçta Edirnespor geriye düştüğü maçı çevirdi.

Edirnespor için zorlu bir mücadele geride kaldı.

2. dakikada Kerem Dönertaş Kafkasspor'u 1-0 öne geçirdi.
Gol sonrası oyunu kontrol eden ev sahibi ekip, 40 ve 45+4'te Said Can Açıkalın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ART ARDA GOLLER GELDİ

Maçın 2. yarısı da golle başladı. 47. dakikada Mustafa Acun skoru 3-1 yaptı. 78. dakikada Sehan Yılmaz farkı 4'e çıkardı. 87. dakikada Mustafa Acun bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 5-1.

MAÇ ÖNCESİ OTOBÜS TAŞLANDI

Maçtan önce Kafkasspor'un otobüslerinin taşlandığı öğrenildi.

Misafir ekibin bu olayla ilgili olarak yönetim kurulunun yazılı bir açıklama yapacağı bildirildi.

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