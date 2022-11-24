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  • Muhasebeciye kanlı takip. Trafikte kurşun yağdırdılar. İşte o anlar

Muhasebeciye kanlı takip. Trafikte kurşun yağdırdılar. İşte o anlar

Tuzla’da bir grup şüpheli, bankadan 2 milyon TL para dolu çantayla çıkan muhasebeciyi araçla takip etti. Şüpheli şahıslar, aracıyla ışıklarda duran muhasebeciye 6 el ateş ederek yaraladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:21
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Muhasebeciye kanlı takip. Trafikte kurşun yağdırdılar. İşte o anlar

Muhasebeciye kanlı takip. Trafikte kurşun yağdırdılar. İşte o anlar
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Araç kapısının kilitli olması nedeniyle parayı alamayan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralı muhasebeci o halde gaza basarak iş yerinin önüne gitti. Yaşanan silahlı saldırı ve korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, bir firmaya bağlı çalışan Nihat K. isimli muhasebe görevlisi, para çekmek için bankaya gitti. O esnada, şahsın bankadan para alacağını öğrenen 3 şüpheli araçla, muhasebeciyi takibe başladı. Şüpheliler, banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K.’yı takibe devam etti. İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K. ışıklarda beklediği esnada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı halde aracıyla iş yerine ilerledi
Araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı. Şahısların kurşunlarıyla yaralanan Nihat K. ise yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi. Şüpheliler ise parayı çalamadan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Muhtemelen parayı almak için yaptılar“
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, “5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik” dedi.

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Vatandaş
24.11.2022 23:04
Daha bugünler iyi günler,milleti suça teşvik ediyorlar.çalışarak alın teri ile bişey olmaz.ya dayin olucak ya hırsız olucan. Kimse kusura bakmasın.gerçekler acı ama ne çare  
 
Selim
24.11.2022 22:53
Sedat miskin miskin netin başında oturma.  
 
Tarafsız
24.11.2022 22:52
süleyman görüyor musun Türkiye'nin halini ?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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