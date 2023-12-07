1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: Ayberk Demirbaş
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Feridun Daldaş
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Ali Yılmaz
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy