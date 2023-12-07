Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler;
CUMA:
Galatasaray-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
CUMARTESİ:
Antalyaspor-Karagümrük: Çağdaş Altay
Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR:
İstanbulspor-Alanyaspor: Cihan Aydın
Başakşehir-Hatayspor: Burak Şeker
Kayserispor-Pendikspor: Turgut Doman
Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler
PAZARTESİ:
Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Tümosan Konyaspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu