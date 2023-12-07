Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf

Nerad Bjelica, eski takımı Trabzonspor ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf

Alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen Nenad Bjelica, Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluk ihtimali ile ilgili konuştu.

Ülkesi Hırvatistan'da özel röportaj veren Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki dönemim oldukça olumluydu. Takımı aldığımızda zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. 16 oyuncunun değiştiği takımı Beşiktaş derbisine hazırladık ama Türkiye'nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 antrenör değiştirdiler."

"Ben de onlarla aynı kaderi paylaştım. Bu sezon için Trabzonspor'un gerçeği üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra. Galatasaray ve Fenerbahçe daha güçlüler, daha fazla yatırım yaptılar ve avantajları var. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti. Yeni hoca da bunu onayladı..."

Alman ekibi Union Berlin ile anlaşan Nenad Bjelica; Trabzonspor'un başında 8 maça çıkmıştı. Bordo-Mavili takım, Hırvat hoca yönetiminde 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

İlgili Haberler
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Trabzonspor Ahlatcı Çorumspor'u ağlatmadı! Turgay Beşyıldız yazdı
Trabzonspor'da acil kaynak aranıyor. 30 milyon Euro şart!
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı Gündem
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı Spor
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var Gündem
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı Gündem
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Ekonomi
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü