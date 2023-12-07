Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf

Alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen Nenad Bjelica, Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluk ihtimali ile ilgili konuştu.

Ülkesi Hırvatistan'da özel röportaj veren Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki dönemim oldukça olumluydu. Takımı aldığımızda zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. 16 oyuncunun değiştiği takımı Beşiktaş derbisine hazırladık ama Türkiye'nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 antrenör değiştirdiler."

"Ben de onlarla aynı kaderi paylaştım. Bu sezon için Trabzonspor'un gerçeği üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra. Galatasaray ve Fenerbahçe daha güçlüler, daha fazla yatırım yaptılar ve avantajları var. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti. Yeni hoca da bunu onayladı..."

Alman ekibi Union Berlin ile anlaşan Nenad Bjelica; Trabzonspor'un başında 8 maça çıkmıştı. Bordo-Mavili takım, Hırvat hoca yönetiminde 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.