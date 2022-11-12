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  • 10 Kasım'da Ata'nın huzurunda saygısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli Anıtkabir komutanına uygulaması gereken em

10 Kasım'da Ata'nın huzurunda saygısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli Anıtkabir komutanına uygulaması gereken emri açıkladı

10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda AKP'liler tarafından sayıgısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli, yönetmeliği hatırlatarak Anıtkabir komutanına çok sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:45
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10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda AKP'liler tarafından sayıgısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli, yönetmeliği hatırlatarak Anıtkabir komutanına uygulaması gereken emri açıkladı

10 Kasım'da Ata'nın huzurunda saygısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli Anıtkabir komutanına uygulaması gereken emri açıkladı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen resmî törende AKP sloganları atılmıştı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Anıtkabir komutanına tepki gösterdi.

Anıtkabir'de düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde "Her yer Tayyip her yer Erdoğan" sloganları atıldı. Atatürk'ün anısına yapılan bu saygısızlığa herhangi bir şekilde müdahale edilmedi.

Zafer Arapkirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Anıtkabir Yönetmeliğini hatırlatarak, Anıtkabir komutanına "Görevini niye yerine getirmedin?" diye sordu.

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MisafirByburtlu
12.11.2022 18:36
Bütün orada bulununlar orada ziyaretçi vasfiyla bulunmakta asıl görevli olan Anıtkabir komutanidir mudahele etmeliydi ama dediğiniz gibi tuzun koktuğu yerde balığa hesap sorulmaz. Seçime az kaldı sabi  
 
N.D
12.11.2022 18:34
Boş verin.Takmayın kafanıza.Atatürk'ün adı mücevher taşa yazılmıştır'kimse silemez.Bunların adını ise hiç bir taşa yazamazssıniz.Çünkü taş kabul etmez.  
 
Catal
12.11.2022 18:15
Zafer arapkirli yanlış kişiye kızıyor törende bulunan MSB bakanı Hulusi orada tuzlukmu niye müdahale etmemiş. İşine gelmemiştir. Ağanın suçunu maraba ya yıkmayın  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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