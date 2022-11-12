10 Kasım'da Ata'nın huzurunda saygısızca sloganlar atılmıştı. Zafer Arapkirli Anıtkabir komutanına uygulaması gereken emri açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen resmî törende AKP sloganları atılmıştı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Anıtkabir komutanına tepki gösterdi.

Anıtkabir'de düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde "Her yer Tayyip her yer Erdoğan" sloganları atıldı. Atatürk'ün anısına yapılan bu saygısızlığa herhangi bir şekilde müdahale edilmedi.

Zafer Arapkirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Anıtkabir Yönetmeliğini hatırlatarak, Anıtkabir komutanına "Görevini niye yerine getirmedin?" diye sordu.