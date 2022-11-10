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Anıtkabir’de saygısızlık. “Her yer Tayyip her yer Erdoğan”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen resmî törende AKP sloganları atıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:00
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Anıtkabir’de saygısızlık. “Her yer Tayyip her yer Erdoğan”

Anıtkabir’de saygısızlık. “Her yer Tayyip her yer Erdoğan”
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen resmî törende Anıtkabir avlusundaki birkaç kişi, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” tezahüratı yaptı.

“BU KAÇINCI AYIP?”

Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin, “Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmüne rağmen 10 Kasım 2019’daki resmi törende de slogan atılmış, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Atamızın kabrine, kabir adabı bilmeyen holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp?” tepkisini göstermişti.

HEP AYNI GÖSTERİ!

30 Ağustos 2022’de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atmıştı.
29 Ekim 2019’da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı duyulmuştu. Yine, 10 Kasım 2019’da da “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı yapılmıştı.

HULUSİ AKAR’A GÖRE ‘UYGUN’!

10 Kasım 2019’da, resmi törenler sırasındaki “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı TBMM gündemine de taşınmıştı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Akar, 12 Kasım 2019’da verilen soru önergesine 31 Ocak 2020’de yanıt vermişti. Yanıtında; “Anıtkabir’de ulusal ve resmi bayram günlerinde icra edilen devlet törenleri ve ziyaretlerle ilgili usul ve esaslar Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi’nde düzenlenmiştir. 10 Kasım 2019 tarihindeki Atatürk’ü Anma Günü kapsamındaki faaliyetler daha önceki yıllarda olduğu gibi anılan Yönerge’ye uygun olarak icra edilmiştir” demişti.

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Kadir Bilir
10.11.2022 16:32
Kasıtlı olarak oraya slogan atmak için getirildikleri anlaşılıyor  
 
N.D
10.11.2022 16:20
Bırakın kendi ayıplarının karanlıklarında boğulsunlar.  
 
vatandaş
10.11.2022 16:19
ver zammı onlara sonra narkoz etkisi hamaset ver zammı yap hamaset yuvarlanıp gidin gittiğiniz yerde eyvah çektiğiniz dede bugünlerinizi hatırlarsınız kimbilir..  
 
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