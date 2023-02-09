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  • Ailesinden kurtulan olmadı. 10 yaşındaki Hilal’in sağ kolu kesilerek kurtarıldı

Ailesinden kurtulan olmadı. 10 yaşındaki Hilal’in sağ kolu kesilerek kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hilal’in annesi ve babası ile 3 kardeşinin ise cansız bedenlerine ulaşılırken, kolunun kesilmesi konusunda akrabalarından onay alındığı belirtildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:46
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10 yaşındaki Hilal, 90 saat sonra sağ kolu kesilerek enkazdan çıkarıldı

Ailesinden kurtulan olmadı. 10 yaşındaki Hilal’in sağ kolu kesilerek kurtarıldı
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DHA'nın haberine göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 4'üncü günde mucize kurtarılış haberleri geliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.

BETON BLOK ALTINDA KALAN SAĞ KOLU KESİLDİ

Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hilal ile temas kurduktan sonra, saatler süren çalışma başlattı.

32 saatlik çalışmanın ardından açılan galeriden ulaşılan Hilal'in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal'in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi.

Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal'in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, depremden 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. 

AİLESİNDEN KURTULAN OLMADI

Bu arada Hilal’in anne ve babası ile 3 kardeşinin, deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluklarında enkaz altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirlendi.

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alp doğan
9.02.2023 23:59
Ağla NACİ GÖRÜR hocam ağla yapı denetim firmalarında jeolojik raporları inşaat mühendislerinin tasdik etmesi kanuni zorunluluktur.  
 
alp doğan
9.02.2023 23:55
Gezin bütün belediyeleri ihtisasını veya doktorasını yapı statiğinde yapmış mühendis bulunan kaç belediye bulabilirsiniz.Jeofizik mühendisi yoktur.  
 
Bu acılara yürek mi dayanır
9.02.2023 23:52
Ah ah bu acılar bir daha yaşanmasın diye devlet de vatandaş da ne zaman akıllanıcaz? Bu vefakar, cefakar milletin yüzü hiç mi gülmeyecek? İnşAllah akıllanırız. İnşAllah düzeliriz  
 
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