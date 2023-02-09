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Kahramanmaraş'ta organizasyon rezaleti gözler önüne serildi. Depremden canını kurtaran insanlara bu kötülüğü yapmayın

Depremden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen görüntülerde depremzedelere giden yardımların yol kenarına atıldığı ve depremzedelerin buradan toplamak zorunda kaldığını görüldü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 22:56
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Kahramanmaraş'ta organizasyon rezaleti gözler önüne serildi

Kahramanmaraş'ta organizasyon rezaleti gözler önüne serildi. Depremden canını kurtaran insanlara bu kötülüğü yapmayın
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Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binlerce binanın altında kalan insanlar, kurtarılmak için hâlâ bekliyor. Arama-kurtarma çalışmaları pek çok alanda sürerken, alandan ekiplerin ulaşmadığı bölgeler olduğu bilgisi gelmeye devam ediyor.

Öte yandan ise depremden canını kurtaran vatandaşlar AFAD ve çeşitli kurumlardan gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Bugün Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen görüntüler ise ‘organizasyon ve koordine eksikliği’ eleştirilerini doğrular nitelikte.

Yardımların yol kenarına atıldığı ve vatandaşın buradan toplamak zorunda kaldığını görüldüğü videoyu çeken vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Hani ikinci el kıyafeti bile almıyoruz, sıfır olacak dedikleri ürünler bakın ne haldeler. Buraya bildiğin tırlarla bu şekilde geliyor. Sizlerin yollamış olduğu bu ürünler, bu battaniyeler, kıyafetler, sizlerin orada özene bezene hazırlamış oldukları bu giysiler bakın ne haldeler. Böyle bir rezillik olmaz ya. Gördüğünüz gibi buralara atılıyor, saçılıyor insanlar gelip buradan bunları toplamak zorunda kalıyor. Sözün bittiği yerdeyim diyecek bir şey bulamıyorum.”

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