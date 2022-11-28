﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan esnaf kredi desteğini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen ikinci açıklamanın ardından destek paketi bugün hayata geçirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.(AA)

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