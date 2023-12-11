Seçil Erzan'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı! Avukatı açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturan milyonlarca dolarlık 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında 1 numaralı sanık Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Saymaz, Karaaslan'a Erzan hakkında, "İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?" sorusunu iletti. Bu soru üzerine Erzan'ın avukat Karaaslan, "Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki “Ölmeyi bile becermedim.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçil Erzan isimli banka müdürünün aralarında eski milli futbolcu Arda Turan, Emre Belözoğu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim ile ailesinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi tam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 lira (toplam 730 milyon 656 bin 276 lira) dolandırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 226 yıl hapsi istenen eski bankacı Erzan tutuklu bulunuyor.