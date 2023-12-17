Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan kırdığı telefon onarıldı: 180 bin mesaj inceleniyor

NTV'nin haberine göre, aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu milyon dolarlık 'Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın bir numaralı sanığı eski banka şube müdürü Seçil Erzan'ın Tekirdağ Çorlu'daki evinde yapılan aramada, sağlam telefonun yanında ekranı kırık bir telefon ele geçirilmişti.

Erzan ifadesinde, bankanın kendisine bir telefon ve hat tahsis ettiğini anlatmış, önceki telefonunu kırıp atmasını, yazışmaları da silmesi yönünde bir uyarıda bulunduğunu ileri sürmüştü.

Seçil Erzan bunun üzerine korkuyla silebildiği kadar mesajı sildiğini, ekranını kırdığı telefonu ne olur ne olmaz diye atmadığını anlatmıştı.

Erzan daha sonra verdiği ikinci ifadede ise telefonun ve yazışmaların kurtarılmasını istemişti.

Seçil Erzan, bu mesajlarda kendisine yönelik tehditlerin net bir şekilde görüleceğini savunmuştu.

Erzan özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çekmişti.

180 BİN MESAJ İNCELEMEYE ALINDI

Kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onarıldı, silinen mesajlar geri getirildi. 180 bin mesaj soruşturmada görevli polisler tarafından inceleniyor.

Bu mesajlardan elde edilecek bilgilerin soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.