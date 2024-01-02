12 askerimizi ABD'li özel askeri şirket şehit etmiş. Arslan Bulut'un sır bilgiyi açıkladığı o yazısı

22 ve 23 Aralık tarihlerinde Mehmetçiklerimizin Pençe Harekatı kapsamında bulunduğu Irak’ın kuzeyinde komandolarımıza saldırılar düzenlendi.

Hain saldırılar sonrasında 12 Kahraman vatan evladı şehit düşmüş, şehitlerin acısı Türk halkının yüreğine ateş düşürmüştü.

Saldırının ardından tüm gözler bölücü terör örgütü PKK’ya çevrilmişken ortaya atılan iddialar kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Konu hakkında edinilen sır bilgiyi Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut’tan geldi.

Bulut’un 1 Ocak 2024 tarihli, “Devletin çorbasını içmek ve ötesi...” başlıklı köşe yazısında, 12 şehidin verildiği saldırıyı düzenleyenin Amerikan özel askerî şirketinin mensupları olduğu ifade edildi.

Bu şirketin Kamışlı’da PKK/PYD’li teröristlere ordu eğitimi verdiğini açıklayan Bulut’un, konu ile alakalı açıklaması şu şekilde:

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât bölgesinde 12 askerimizin şehit edilmesi olayı konusunda bana gelen bilgiler var. Bu bilgilere göre saldırıyı, Suriye’nin Kamışlı bölgesinden gelen bir Amerikan özel askerî şirketinin mensupları yaptı.

Bilindiği gibi Kamışlı’da Amerikan ordu mensupları ve özel askerî şirketler, PYD/PKK’ya ordu eğitimi veriyor.

Saldırı sırasında öldürülen bu özel askerlerden ikisinin kasklarındaki kameraların kayıtları incelendi.

Bu kayıtlardan, Mehmetçiklerin, saldırı sırasında doğru yönetilmediği için bu kadar kayıp verildiği değerlendirildi.

Sözleşmeli subay veya astsubaylarla, Türk ordusunun yönetilemeyeceği bir defa daha anlaşıldı ama bu konularda kamuoyuna doğru bilgi verilmesi gerekiyor.”

Arslan Bulut'un sır bilgiyi açıkladığı köşe yazısını okumak tıklayınız!