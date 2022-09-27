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Prof. Celal Şengör astrolojiye ve burçlara inanıyor mu? Uzayda dönen taş parçası insanı nasıl etkiler? Celal Hoca her şeyi açıkladı

Celal Şengör konuk olduğu bir YouTube kanalında astrolojiye sert sözlerle çıkıştı. "Astrolojiye inanmıyor musunuz hocam?" sorusuna "Bu kadar zırvalık olur mu. Buna inanmak için insanın deli olması lazım" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:26
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Celal Şengör “astrolojiye inanıyor musunuz” sorusuna verdiği yanıtla viral oldu

Prof. Celal Şengör astrolojiye ve burçlara inanıyor mu? Uzayda dönen taş parçası insanı nasıl etkiler? Celal Hoca her şeyi açıkladı
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Prof. Dr. Celal Şengör'ün, astrolojide ezber bozan fikirleri yeniden gündem oldu. Katıldığı canlı yayında astroloji hakkındaki düşüncelerini açıklayan Şengör, moderatör Emel Özuğur'u gülme krizine soktu.

Şengör, "Bu bir zırvalık." diyerek adlandırdığı astroloji konusunda, "Hocam astrolojiye inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"BÖYLE SAÇMALIK MI OLUR"

Şengör, "Ne diyeyim bu soruna? Böyle saçmalık mı olur?" diye yanıt verdi.

Tekrar bir astroloji sorusuna tutulan Şengör, "Burcunuzu biliyor musunuz?" sorusuna bir süre düşündükten sonra "Koç sanırım." cevabını verdi.

"Bir taş parçası uzayda dönüyor..."

Şengör, tipik bir koç burcu olduğunun belirtilmesinin ardından, "Astrologları okuyorsun diyor ki, şimdi Merkür geri hareketine başladı. Yahu bu Putelemayos astronomisidir, Kopernik'ten bile öncesidir. Şimdi sen buna güveniyorsun böyle bir zırvalık olur mu?

"İNSANIN DELİ OLMASI LAZIM"

Bir taş parçası uzayda dönüyor, diyorsun ki bu beni etkiliyor işimi etkiliyor. Buna inanmak için insanın deli olamsı lazım." ifadelerini kullandı.

Eski açıklamaları yeniden gündem oldu

Celal Şengör'ün 2021 yılında konuk olduğu canlı bağlantıdaki açıklamaları, sosyal medya tekrar gündem olurken, birçok astroloji meraklısı Şengör'e karşı çıktı.
 

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