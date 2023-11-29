Arda Turan'ı tribüne götürüp alkışlattılar. Milyonlarca dolarını kaptıran teknik adama moral

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 deviren Eyüpspor'da maç sonrası Başkan Murat Özkaya, Arda Turan'ı tribünlere götürüp alkışlattı.

KAYNAK: DHA
Arda Turan'ı tribüne götürüp alkışlattılar. Milyonlarca dolarını kaptıran teknik adama moral

Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı Bruno ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-1 devirdi. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

ARDA TURAN'A MORAL ALKIŞI
Banka müdürü tarafından milyonlarca doları alınan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi. Başkan Murat Özkaya, Turan'ı maç sonu tribünlere alkışlattı.

Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan'ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı. Demirok, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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