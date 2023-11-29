Seçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan ilk kez konuştu

Bankacı Seçil Erzan tarafından 13 milyon 900 bin dolar dolandırılan Arda Turan, konu ile ilgili sessizliğini bozdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan ilk kez konuştu

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerinde bulunduğu, 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandıran Seçil Erzan davası sürüyor.

En çok parayı kaptıran Arda Turan olurken, teknik adam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Oda TV'ye konuşan, fon işlerinden anlamadığını belirten Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, işin içinde güvenilir insanlar olduğu için parayı Erzan’a teslim ettiğini söyledi.

''SERVETİMİN 6'DA 1'İ BİLE DEĞİL''
Hakkında çıkan kara para aklama iddialarını kesin bir dille yalanlayan Turan, "Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde;
"Ben sadece DenizBank ve Şube Müdürü Seçil Erzan'a güvendim. "Parayı da bizzat bankada şube müdürüne teslim ettim. Bana DenizBank'ın güvencesi olduğunu söyledi. Ben fon, eurobond gibi şeylerden anlamam. İşin içinde güvenilir isimlerin olduğunu söyledi. Ben de güvendim."

"Kameraları da kapatmış kadın. O nedenle bankanın içinde para verdiğim görüntüler yok."

"Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü."

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