Ankara Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı. Helal olsun size

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Ankara Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı. Helal olsun size
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kentteki tüm trafik ve kent ekranlarından "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" görseli paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Aralık Cuma günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'ta terör örgütünün saldırısı ve sonrası yaşanan temasla 6 askerimizin şehit olduğu açıkladı.

Dün akşam saatlerinde de Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden de acı haber verdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, askerlerimiz ile üs bölgemize girmeye çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizin şehit olduğunu ve 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Türkiye 24 saat içerisinde verilen 12 şehit için tek yürek oldu.

Yurdun birçok noktasında şehitler için yürüyüşler düzenlenip İstiklal Marşı okundu ve teröre lanet sloganları atıldı.

Ankara'da şehitlerimiz unutulmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm trafik ve kent ekranlarından "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" görseli yansıtıldı.

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