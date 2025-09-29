12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 2013 yılında kentte meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7,5 yıl hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cenazeye gelen firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Hapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardı
Firari genç yatak altında yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
Yunanistan'a kaçıyordu yüzerken yakalandı
21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari zanlı ’Yunuslar’a yakalandı
Afyonkarahisar'da polis, firarinin planını bozdu! Aranan sanık kardeşinin kimliği ile yakalandı