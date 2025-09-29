12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 2013 yılında kentte meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

