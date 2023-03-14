İBB Meclisi'nde deprem konuşulurken AKP sıraları. Sonra 'Kader' denilecek

İBB Meclisi dün (13 Mart) Saraçhane’de, İBB Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında toplandı. Mart ayı olağan toplantısının ana gündemi depremdi. Toplantı, grup başkanvekillerinin konuşmalarıyla başladı.

Meclis toplantısı başlamadan önce Kızılay’ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, AKP’den milletvekili aday adayı olmak için İBB’deki görevlerinden istifa etti. İBB Meclisi’nde istifa ettiğini açıklayan Ekşi, şöyle konuştu:

“Dört yıllık bir çalışma dönemi içerisinde canlı bir dönemi yaşadık. Bugün itibarıyla Meclis üyeliğinden istifa ettik. Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz. Tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum.”

Ekşi’nin ardından AKP İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu söz aldı. Sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İBB Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz konuştu.

AKP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Yılmaz'dan sonra sıra İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’a geldi.

Özkan kürsüye çıktığında AKP’li Meclis üyeleri salonu terk etti.

Özkan, konuşmasında Göksu’nun daha önceki sözlerini hatırlattı. Depreme dirençli bir İstanbul için çaba sarf ettiklerini söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

“Sayın İmamoğlu göreve geldiğinden beri İstanbul’un deprem dirençli bir şehir olması yolunda defalarca seferberlik çağrısı yapıyordu. Dilerim bugünden sonra atacağımız tüm adımlar ve atacağımız tüm imzalar, deprem dirençli bir İstanbul için olsun. Dilerim bu konuda yolumuza hiçbir engel çıkmasın. Bunun sözünü biz zaten İBB AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Tevfik Göksu’dan aldık. Yani bu seferberliğe engel olmayacaklarının, destek olacaklarının sözünü verdi. TRT ekranlarından duyurdu ve kayıtlara geçit bu sözü geçtiğimiz hafta. Ne dedi? Buradan da duyuralım: ‘Biz AK Parti olarak her türlü seferberliğe destek vermeye hazırız. Kentsel dönüşümle ilgili ne yapacaksanız getirin, hepsine evet diyeceğiz.’ Deprem tedbirlerine karşı oldukça karşılar aslında. Hatırlarsınız geçtiğimiz kasım ayı toplantısında, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin sunduğu, ‘bazı mahallelerde beş kat olan bina yüksekliklerini 10 kata çıkaran imar planı değişikliği’ teklifi, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi bu Meclis’te.”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın konuşmasında da AKP’li Meclis üyeleri salona gelmedi.

DEPREM KONUŞULURKEN BOŞALAN SALONU PAYLAŞTILAR

CHP'li Gürsel Tekin ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Twitter hesabından salonun fotoğrafını paylaştı.

Gürsel Tekin "İBB Meclisi’nde konu gündem. AKP sıraları boş. Depreme verdikleri önemin, İstanbul’a duydukları sevginin, milli iradeye gösterdikleri saygının özeti bu fotoğraf. Bütün İstanbullular da sandık geldiğinde gereğini yapacak." derken;

Balyalı da paylaşımına “İBB Meclisi’nde, İYİ Parti ve CHP grup başkanvekillerinin konuşması sırasında AKP sıralarının hali. Bu arada konuşmaların ana gündemini deprem oluşturuyor” notunu düştü.