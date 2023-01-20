20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var

İzmir merkezli 5 ilde aralık ayında yapılan yasa dışı bahis operasyonunda elde edilen bulguların incelenmesi sonrası 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi, 15'i yakalandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:15
Takip Et

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı

İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
+
Aa
-

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ikiz kardeşlerin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine yönelik 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonun devamında gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu 17 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesaplarını yönettiği, üçüncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü.

Makedonya'dan yönetildiği belirlenen şebekeye yapılan ilk operasyon sonrası bu şüphelilerden ikisinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, şebeke çalışanlarının haftalık çalışma çizelgesini gösterir tablolar, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan ve çekilen para tutarlarını gösterir belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlk operasyon

Geniş çaplı soruşturmanın ardından 20 Aralık'ta İzmir, Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği belirtilen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında R.T'nin de olduğu 10'u tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer kardeş K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmalarında hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenmişti.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.