Fatih Altaylı TFF seçiminde kendi kalesine gol atanları açıkladı

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu 129 oy alan Mehmet Büyükekşi’yi 5 oy farkla geçerek TFF’nin yeni başkanı oldu.

Siyasetin desteklediği aday olan Büyükekşi’in Hacıosmanoğlu karşısında aldığı bu mağlubiyet herkesi şaşkına çevirdi.

Büyükekşi’nin bu yenilgisini değerlendiren Gazeteci Fatih Altaylı Büyükekşi ile beraber AKP’nin de büyük bir hezimet yaşadığını ifade etti.

Altaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bana sorarsan AKP’nin 2019 seçimlerinden sonra yediği en büyük gollerden biridir belki birincidir. Düşünsenize bütün kulüplerin kuyruğu bir ölçüde şeyin elinde iktidarın elinde paralar, borçlar Bankalar Birliği vs. Ayrıca AKP’li belediyelerin takımları ve spor bürokrasisinin de orada oy hakkı var. Buna rağmen kazanamıyorsun. Senin işaret etmediğin nasıl olsa kazanamaz diye seçime girmesine izin verdiğin aday kazanıyor. Durduk yere hiç gereği yokken AKP bir mağlubiyet daha aldı. Saray bir gol daha yedi”