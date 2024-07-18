Ergin Ataman başkanlığa adaylığını ilan etti

Son Avrupa Şampiyonu Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sunduğu tv100’de Az Önce Konuştum programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ataman’ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

“BANA EN BÜYÜK RAKAMI VERSELER BİLE NE YAPABİLİRİM”

Galatasaray basketbola bu yatırımı yapmıyor yıllardır. Ben ayrılık ayrıldığımdan beri böyle bir yatırım yok. Galatasaray bir türlü şampiyon olamıyor. Bırak şampiyon olmayı, ilk dörde giremiyor. Avrupa kupalarında Euro ligden çekildi, gitti üçüncü kupayı oynuyor. O zaman benim Galatasaray'da bana profesyonel olarak en büyük rakamı bile verseler gelip ne yapabilirim? O zaman basketbolu yeniden canlandırabilmek veyahut da Galatasaray Kulübü'nde yeniden bir vizyon katabilmek.

“2026’DA YA SİYASET YA SPOR”

Ben Galatasaray Genel Kurulu üyesiyim. Buradan Dursun Başkana da teşekkür ediyorum. 2016'da Euro kapı kazandığımız zaman bana başkanlık kontenjanından Galatasaray Genel Kurul üyeliği takdir ettiler ve 2026’da 10. yılım doluyor. Galatasaray'ın yönetmeliklerde 10 yıl dolduktan sonra başkanlığa aday olabiliyorsun. O zaman ben de şunu söylüyorum söyleyeyim. Bir gün profesyonel olarak basketbol antrenörlüğünü bırakırsam sporun içinde kalmak isterim. Yani ya siyaset ya spor. Bu saatten sonra başka bir iş yapamam, ticaret yapamam. Sporun içinde yönetici olarak kalırsam da ben lider özelliği olan bir insanım. O zaman da başında olmak isterim. Şimdi bir kulübün başkanı olman için illa ki bu tarz kulüplerin illa ki çok zengin bir iş adamı olmana gerek yok. Sporu bilen, uluslararası ilişkileri bilen, spor vizyonu olan insanlar da bugün baktığın zaman birçok kulüpte başkanlık yapabiliyorlar. O zaman ben de diyorum ki ben Galatasaray'a bir gün dönersem basketbol takımı antrenör olarak değil, en üst düzeyde yönetici olarak. Ama bu belki ilk başlangıçta bir başkan yardımcısı olabilir, bir sonraki dönem başkanlık olabilir.

“GALATASARAY’A BAŞKAN OLARAK DÖNMEK İSTERİM”

Onun için de bu konuda ben yapabileceğimi düşünüyorum. Neden yapmayayım? Yani Galatasaray'da veyahut da diğer kulüplerimiz de başkanlık yapan büyüklerimiz bugün Beşiktaş kulübünün başkanı Hasan Abi. Hasan Arat eski basketbolcu. Şahane de yapıyor, şahane de yapıyor. Çok da yakışıyor. Bir gün olduğu zaman ben de. Ama kulüplerin seçim şeylerinde çok farklı dengeler var biliyorsun. O dengelerin içine girer miyim, girmez miyim? Ama bir gün Galatasaray'a geri dönersem ya çok üst düzeyde bir yönetimde bir görevle ondan sonra da başkan olarak dönmek isterim.