Ferdi Kadıoğlu için çılgın teklif

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, milli takımda sergilediği performansla da dikkatleri üzerine çekti.

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu için Brighton, Fenerbahçe'ye rekor bir teklif sundu. Ancak, 27 milyon Euro'luk bu teklif kabul edilmedi. Yönetim, Ferdi'yi satmayacaklarını her fırsatta dile getirirken, bu durum oyuncuya olan ilgiyi artırdı ve yeni, daha yüksek teklifler gelmeye başladı.

Son olarak, İngiliz kulübü Brighton, milli oyuncu için teklifini yenileyerek 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Ancak, sarı-lacivertlilerin tutumu değişmedi. Mourinho'nun kesin raporu, Ferdi'nin takımda kalması yönünde oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu hakkında, "Ferdi'nin değeri 30 Milyon euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor." şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asist yaptı. Bu sezon ise Lugano ile oynanan ilk resmi maçta sonradan oyuna girerek gol atmayı başardı