17 Ağustos'un yıl dönümünde İYİ Parti'den deprem önergesi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde meydana gelen büyük yıkımın yeniden yaşanmaması için tarım alanlarının imara açılması, imar planlarının yapılırken bilimsel öngörü ve çalışmalardan uzak ve rant odaklı olması, işçilik ve malzeme kalitesinin düşüklüğüne önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi.

"İMAR PLANLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Prof. Dr. Zorlu, uzmanların Kuzey Anadolu Fay Hattı'nında bir kırılma beklediklerini işaret ederek araştırma önergesinde şunları kaydetti:

"Ülke olarak hiç olmadığı kadar bu konuya eğilmeli ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almalıyız. Yürürlükte olan imar planları gözden geçirilmeli, yeni imar planları yapılırken bilimin önderliğinde, özellikle tarım arazisi, mera ve bahçelere dikkat edilmek suretiyle hareket edilmeli ve toplanma alanları doğru şekilde planlanmalıdır. Yeni yapılacak yapıların kontrolünde, yapı denetiminin etkinliği artırılmalı; zemin etüdünün doğru yapılması, işçilik ve malzeme kalitesi gibi etkenlerin detayı kontrolü yapılmalıdır."

"İSTANBUL İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM TEKRAR MASAYA YATIRILMALI"

Yıkıcı bir deprem beklenen İstanbul özelinde kentsel dönüşüm sürecinde merkezi yönetim ve yerel yönetimin uyumlu ve koordineli çalışması gerektiği belirtilen önergede, "İstanbul'un kentsel dönüşüm konusunda karşılaştığı en büyük engellerden biri; yıkılacak bir yapının yerine yenisi yapıldığında, mevcut imar planıyla daire sayısının düşmesi ve bu sebeple vatandaşların kentsel dönüşme yanaşmamasıdır. Bu durumun tekrar masaya yatırılması ve ortak bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Bu sebeplerle, depremin büyük yıkımlarının bir daha yaşanmasının önüne geçmek adına bu konularla ilgili önleyici tedbirleri masaya yatırabilmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz." denildi.

"17 AĞUSTOS'U ELBETTE UNUTMAYACAĞIZ"

Meclis araştırma önergesini Twitter hesabından duyuran Zorlu, "Elbette unutmayacağız ama aynı zamanda yenilerine karşı hazırlıklı olmak zorundayız! 17 Ağustos 1999 Depremi'nin ardından birçok ilimizde benzer tehlikeleri yaşadık. Son olarak 6 Şubat depremlerindeki eksilikleri milletimiz derinden yaşadı. Uzmanlar, İstanbul için ciddi uyarılar yapıyor. Tehlike kapımızda değil, ensemizde! Kaybedecek vakit yok. Derhal gerekli adımları atarak hazırlıkları üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu amaçla TBMM’de Meclis araştırması açılması konusunda önerge verdim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.