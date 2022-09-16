22 yıl sonra gelen 'pardon': 17 yaşında müebbet cezasıyla hapse girdi, 40 yaşında çıktı

Filmlere konu olacak olayda sevgilisi Hae Min Lee’yi (17) boğarak öldürdüğü belirtilen Adnan Syed, müebbet ve 40 yıl hapse çarptırıldı. Syed, her ne kadar masum olduğunu söylese de hapisten kurtulamadı. Yıllar içinde yaşanan gelişmeler ise onun haklılığını gözler önüne serdi...

PODCAST YAYININDA MASUM OLABİLECEĞİ İŞLENDİ

Oda TV’nin haberine göre, o dönem 17 yaşında olmasına rağmen “yetişkin” olarak yargılanan Adnan Syed, masum olduğunu savunmuştu. 2014’te yayına giren ve Sarah Koenig’in sunduğu “Serial” adlı Podcast'te sık sık Adnan Syed’in masum olabileceğine dair kanıtlar dile getirilmişti.





BİR PODCAST ADALETİ SAĞLADI

Bu Podcast'ten yola çıkan savcılar, yeni kanıtların Adnan Syed'in mahkumiyeti hakkında şüphe uyandırdığı gerekçesiyle davanın yeniden görülmesi için başvurdu. Savcılar, 22 yıldır hapiste olan Adnan Syed’in yeni duruşmaya kadar kefaletsiz serbest bırakılmasını talep etti.

Syed’in halen şüpheli olduğu ancak kanıtların zayıfladığı bildirilen savcılık dilekçesinde isim belirtilmeden iki olası şüphelinin daha olduğu ifade edildi.





ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İNTİHAR ETTİ

Bu kişilerden birinin Ronald Lee Moore olduğu tahmin ediliyor. Hae Min Lee’nin ölümünden birkaç gün önce cezaevinden çıkan Ronald Lee Moore, benzer birçok suç işlemişti. Hae Min Lee’nin öldüğü 1999 yılında Ronald Lee Moore’un Maryland'de bir dizi hırsızlık, faili meçhul cinsel saldırı ve cinayet vakasının şüphelisi olduğu belirtilmişti. Alakasız bir suçtan 2008’de yakalanan Ronald Lee Moore, cezaevine götürülürken intihar etmişti.



Öte yandan olayı anlatan bir belgesel "The Case Against Adnan Syed" ismiyle 2019 yılında yayınlanmıştı.