16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 22 yıl sonra gelen 'pardon': 17 yaşında müebbet cezasıyla hapse girdi, 40 yaşında çıktı

22 yıl sonra gelen 'pardon': 17 yaşında müebbet cezasıyla hapse girdi, 40 yaşında çıktı

ABD’nin Baltimore kentinde 1999 yılında sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Adnan Syed, (40) 23 yıl sonra masum olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 11:00
Takip Et

17 yaşında müebbet cezasıyla hapse girdi, 40 yaşında çıktı: 22 yıl sonra gelen 'pardon'

22 yıl sonra gelen 'pardon': 17 yaşında müebbet cezasıyla hapse girdi, 40 yaşında çıktı
+
Aa
-

Filmlere konu olacak olayda sevgilisi Hae Min Lee’yi (17) boğarak öldürdüğü belirtilen Adnan Syed, müebbet ve 40 yıl hapse çarptırıldı. Syed, her ne kadar masum olduğunu söylese de hapisten kurtulamadı. Yıllar içinde yaşanan gelişmeler ise onun haklılığını gözler önüne serdi...

PODCAST YAYININDA MASUM OLABİLECEĞİ İŞLENDİ

Oda TV’nin haberine göre, o dönem 17 yaşında olmasına rağmen “yetişkin” olarak yargılanan Adnan Syed, masum olduğunu savunmuştu. 2014’te yayına giren ve Sarah Koenig’in sunduğu “Serial” adlı Podcast'te sık sık Adnan Syed’in masum olabileceğine dair kanıtlar dile getirilmişti.

BİR PODCAST ADALETİ SAĞLADI

Bu Podcast'ten yola çıkan savcılar, yeni kanıtların Adnan Syed'in mahkumiyeti hakkında şüphe uyandırdığı gerekçesiyle davanın yeniden görülmesi için başvurdu. Savcılar, 22 yıldır hapiste olan Adnan Syed’in yeni duruşmaya kadar kefaletsiz serbest bırakılmasını talep etti.

Syed’in halen şüpheli olduğu ancak kanıtların zayıfladığı bildirilen savcılık dilekçesinde isim belirtilmeden iki olası şüphelinin daha olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İNTİHAR ETTİ

Bu kişilerden birinin Ronald Lee Moore olduğu tahmin ediliyor. Hae Min Lee’nin ölümünden birkaç gün önce cezaevinden çıkan Ronald Lee Moore, benzer birçok suç işlemişti. Hae Min Lee’nin öldüğü 1999 yılında Ronald Lee Moore’un Maryland'de bir dizi hırsızlık, faili meçhul cinsel saldırı ve cinayet vakasının şüphelisi olduğu belirtilmişti. Alakasız bir suçtan 2008’de yakalanan Ronald Lee Moore, cezaevine götürülürken intihar etmişti.

Öte yandan olayı anlatan bir belgesel "The Case Against Adnan Syed" ismiyle 2019 yılında yayınlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Insan
16.09.2022 11:18
Kiz da guzelmis  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
6
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
7
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.