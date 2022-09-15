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  • AKP'li vatandaştan akıllara durgunluk veren sözler: Erdoğan'ı öveceğim derken baltayı taşa fena vurdu

AKP'li vatandaştan akıllara durgunluk veren sözler: Erdoğan'ı öveceğim derken baltayı taşa fena vurdu

İşten çıkarmanın yasak olduğu pandemi döneminde kocasının “haksız sebepten” işten çıkarıldığını, devletten herhangi bir yardım alamadığını ve iki yıl işsiz kaldığını söyleyen bir kadın, “Ben geçinemiyoruz diyenleri anlamıyorum. Oyum Erdoğan’a." dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:03
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:12
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Erdoğan'ı öveceğim derken baltayı taşa fena vurdu: AKP'li vatandaştan akıllara durgunluk veren sözler

AKP'li vatandaştan akıllara durgunluk veren sözler: Erdoğan'ı öveceğim derken baltayı taşa fena vurdu
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YouTube’daki “Sade Vatandaş” kanalında yayınlanan bir sokak röportajı izleyenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşlara “Geçinebiliyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği, Ankara’da yayınlanan röportajda bir kadın, “Ben geçinemiyoruz diyenleri anlamıyorum. Benim kocam pandemi döneminde iki sene işsiz kaldı. İşsizlik maaşı da almadı, ama Allah’a şükretmesini biliyorsan geçiniyorsun. Bir şeklide ben evimi döndürebildim. Ben bu insanları anlamıyorum. Nasıl geçinemiyoruz diyorlar.” Dedi.

MANSUR YAVAŞ “SÜREKLİ HEYKEL YAPIYOR” DEDİ, “NEREDE?” SORUSUNA YANIT VEREMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise “Sürekli heykel yapıyor. Sürekli put, sürekli put… Puta mı tapacağız?” derken muhabirin, “En son nerede heykel yapmış?” sorusuna ise cevap vermekte zorlandı ve “Ankara’ya genellikle heykel dikiliyor.” diyebildi.

İZMİR’E GİTMEYEN KADIN:"İZMİR’İ PİSLİK GÖTÜRÜYOR"

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren kadın, “Senelerdir İzmir CHP’nin elinde. İzmir’i su götürüyor, pislik götürüyor.” dedi. “İzmir’e en son ne zaman gittiniz?” sorusuna ise “İzmir’e gitmedim, televizyondan takip ediyorum.” yanıtını verdi.

“OYUM ERDOĞAN’A”

Kocasının işten çıkarmanın yasak olduğu pandemi döneminde Devlet Demiryolları’ndan “haksız sebepten” işten çıkarıldığını söyleyen kadın, hiçbir şekilde devletten yardım alamadığını belirtti ve sonrasında oyunu Erdoğan’a vereceğini açıkladı.

yenicaggazetesi.com.tr

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doğrucu davut
15.09.2022 11:28
pudra şekeri iyi kafa yapıyo sanırım.iyi dememiş kılıçtaroğlu ülkeyi iyi yönetemiyor  
 
Şule Şahin
15.09.2022 11:26
Daha da sürün.  
 
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene
15.09.2022 11:25
Vah TÜRKIYEM vah ki ne vah söz Gümüş ise sükût Altın derler ya söz Bulamıyorum Söylemeye önce itiraf sonra iftira biat etmek böyle olsa gerek....  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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