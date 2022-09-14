AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in işgalden kurtuluşunun kutlandığı gecede son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin ile ilgili sözleri siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İngiliz gemisiyle yurt dışına kaçan Vahdettin’i AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli savundu.

Konu gündemdeki yerini korurken akıllara AKP iktidarında milli eğitim bakanlığı ve kültür bakanlığı ile 4 dönem milletvekilliği yapan Hüseyin Çelik’in Abdülhamid sözleri geldi.



HÜSEYİN ÇELİK: "BİZİM MUHAFAZAKARLARDA ABDÜLHAMİD'E KARŞI PATOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISI VAR"

Medyascope yayınına katılan Çelik, Vahdettin’den önce Abdülhamid’in İngilizlere sığındığını paylaştı.

“Bizim muhafazakarların Sultan Abdülhamid’e bakışında özür dilerim ama patolojik bir durum var. Çok sıkıntılı bir bakış açısı var.” diyen Çelik, “Kemalistler Atatürk’ü kutsuyorsa biz de Abdülhamid’i kutsarız.’ bakış açısı başlı başına yanlış bir bakış açısıdır. Sultan Abdülhamid dizide (Payitaht Abdülhamid dizisini kastediyor) İngiliz büyükelçisine tokat atıyor değil mi? İlk defa Sultan Vahdettin’ten önce İngilizlere sığınan Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid’dir. 1878’deki Çırağan Baskını’ndan sonra İngiliz büyükelçisini huzuruna çağırıyor ve diyor ki: ‘Bu girişim Ali Suavi ile birkaç yüz muhacirin yapacağı şey değil. Bunun arkasında ordu ve yüksek bürokrasi var. Beni, çoluk-çocuğumu tahttan indirip Topkapı Sarayı’nın loş odalarına kapatacaklar, bizi perişan edecekler. Bana ve aileme karşı daha ileri hareket yapılırsa İngiltere beni korur mu?’ diyor.” anekdotunu paylaştı.



"ABDÜLHAMİD KIBRIS'I İNGİLİZLERE VERDİ"

Sözlerine sürdüren Çelik, “İngiliz büyükelçi, dışişleri bakanı ile Kraliçe’ye danışıp iki gün sonra Sultan Abdülhamid’e dönüyor. Büyükelçi diyor ki: ‘Kraliçe, Sultan’ın sadece şahsını ve ailesini değil bütün Küçük Asya’daki topraklarını da korumaya taliptir. Fakat ‘küçük’ bir şartı var. Bizim Girit ve Malta’dan donanmamızı getirip Ruslara karşı bir cephe oluşturmamız zor. Siz bize Kıbrıs’ı verirseniz biz bu işi çok daha rahat yaparız.’ Bakın bu görüşme 24 Mayıs 1878. 4 Haziran 1878’de Sultan Abdülhamid’in talimatıyla Kıbrıs’ı İngiltere’ye verdik.” dedi.

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