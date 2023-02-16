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Arda Güler sessiz sedasız 6 milyon bağışladı. Altyazıda ismi saniyeler içinde kayboldu

Türkiye'nin tek yürek olduğu bağış kampanyasına Arda Güler'in sessiz sedası yaptığı yardım gözleri yaşarttı. 17 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcunun 6 milyon Liralık bağışı sosyal medyada "Helal olsun sana" dedirtti. Ancak bağışı futbolcu Arda Güler'in yapmadığı isim benzerliği olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:54
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17 yaşındaki Arda Güler'in bağışı iddiası ortalığı karıştırdı

Arda Güler sessiz sedasız 6 milyon bağışladı. Altyazıda ismi saniyeler içinde kayboldu
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Türkiye'yi vuran depremde toplamda 200 televizyon kanalı ve 200 radyoda dün akşam canlı olarak dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.
SANİYELER İÇİNDE ADI KAYBOLDU
Arda Güler, depremzedeler için 6 milyon TL bağışta bulundu.
Spor dünyasından birçok kişinin yaptığı bağış kampanyasına katılan Arda'nın gönderdiği ücret altyazıda gözüktü. Genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir meblağ bağışlayan Arda'ya sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.
İSİM BENZERLİĞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in de bağışta bulunduğu iddia edilmişti.
Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in 6 milyon TL bağışladığı iddiasının doğru olmadığını, isim benzerliği yaşandığını söyledi.

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