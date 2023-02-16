Arda Güler sessiz sedasız 6 milyon bağışladı. Altyazıda ismi saniyeler içinde kayboldu

Türkiye'yi vuran depremde toplamda 200 televizyon kanalı ve 200 radyoda dün akşam canlı olarak dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

SANİYELER İÇİNDE ADI KAYBOLDU

Arda Güler, depremzedeler için 6 milyon TL bağışta bulundu.

Spor dünyasından birçok kişinin yaptığı bağış kampanyasına katılan Arda'nın gönderdiği ücret altyazıda gözüktü. Genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir meblağ bağışlayan Arda'ya sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

İSİM BENZERLİĞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in de bağışta bulunduğu iddia edilmişti.

Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in 6 milyon TL bağışladığı iddiasının doğru olmadığını, isim benzerliği yaşandığını söyledi.





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