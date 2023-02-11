Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da, çalışmaların 113. saatinde Mesut, enkaz altından çıkarıldı. Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e hastane yolunda mesaj göndermişti.

Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken genç futbolcu paylaştığı video ile cevap vermişti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Bugün ise Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Enkazdan çıkarılan Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. En kısa zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey. Başarılar diliyorum" dedi.

Arda Güler ise "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" diye konuştu.