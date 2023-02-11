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Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

Fenerbahçeli oyuncu Arda Güler, Adıyaman'da enkazdan 113 saat sonra çıkarılan Mesut ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:27
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''En kısa zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey'' Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da, çalışmaların 113. saatinde Mesut, enkaz altından çıkarıldı. Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e hastane yolunda mesaj göndermişti.

Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken genç futbolcu paylaştığı video ile cevap vermişti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR
Bugün ise Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Enkazdan çıkarılan Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. En kısa zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey. Başarılar diliyorum" dedi.

Arda Güler ise "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" diye konuştu.

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