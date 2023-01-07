Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer etti.

Başkent temsilcisi, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.



